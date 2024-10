Tutto sul basket reggino con il presidente della Fip Calabria Paolo Surace

Una lunga chiacchierata con il presidente della Fip Regionale Paolo Surace, in preparazione all’inizio di una nuova stagione che si spera possa essere entusiasmante e ricca di successi per le squadre reggine.

“Dopo gli anni del Covid, a partire dalla scorsa stagione, il basket reggino così come quello calabrese è ripartito con energia ed entusiasmo. C’è tanto ancora da fare e bisogna continuare a lavorare remando tutti nella stessa direzione e quindi con una visione comune. Abbiamo un importante trend di crescita di società, atleti e tesserati che va intercettato ed ulteriormente riempito di contenuti ed occasioni.

Il rilancio si è visto soprattutto nell’attività giovanile e nel minibasket con un rilevante incremento di iscrizioni nei campionati, palestre piene di ragazzi e tribune gremite in occasione delle partite. Nel mese di giugno la finale Under 17 Lumaka – Vis ha avuto quasi 1000 spettatori. Numeri incredibili.

Il segreto è lavorare sempre con i giovani. Nei campionati Senior abbiamo la Viola in serie B che ha finalmente riportato i tifosi al Palasport ed è tornata ad infiammare il cuore dei reggini, giovani e ben organizzate formazioni come la Dierre che quest’anno si cimenterà per il terzo anno consecutivo nel campionato di serie C. A seguire tante altre squadre in serie D ed in ambito giovanile.

Per quello che riguarda le strutture?

“Per fare attività, per crescere nel mondo della pallacanestro e più in generale in quello dello sport servono le strutture. Un plauso va fatto al Sindaco Falcomatà, al delegato Giovanni Latella ed a tutto il team dell’Ufficio Sport come i funzionari Megale e Nigero per il lavoro che stanno portando avanti al PalaCalafiore e sugli altri impianti.

Stupendo il Playground del Tempietto! Il Palacalafiore diventerà un fiore all’occhiello pronto ad accogliere anche la Nazionale Italiana di Basket con la Fip che ha già chiesto la disponibilità per Italia-Ungheria partita valida per le qualificazioni Europee a Febbraio 2025. Ma questo deve essere solo un punto di partenza, perché serve investire ancora di più nelle strutture e nei servizi per far diventare la nostra città un territorio pronto a diventare un polo internazionale di turismo sportivo. Colgo anche l’occasione per sollecitare la riapertura stabile del Centro Sportivo Viola ed il completamento delle palestre incompiute come San Giovannello e Ravagnese“.

Sempre vivo il ricordo di Gaetano Gebbia

“Gaetano Gebbia è stato un maestro di sport e di vita, una stella polare per tutto il movimento. I suoi insegnamenti rimarranno indelebili ed impressi nella nostra mente e nei nostri cuori. Come Fip Calabria abbiamo chiesto alla sede centrale di far svolgere il Clinic Nazionale Giovanile annuale a Reggio Calabria intitolandolo proprio a Gaetano Gebbia.

Inoltre di concerto con la Fip Sicilia nelle giornate del 27 e 28 Settembre a Messina la Fip isolana organizzerà il Memorial “Gaetano Gebbia”, manifestazione che nel mese di ottobre replicheremo a Reggio Calabria come Fip Calabrese. Abbiamo pensato a questi eventi per omaggiare la memoria di Gaetano. Un semplice e discreto segno in onore di un grande uomo“.