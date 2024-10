Basket, il post ‘neroarancio’ del presidente della Green Palermo: “La Viola è leggendaria”

Alcune riflessioni del Presidente Fabrizio Mantia sulla partita tra Viola e Palermo, che ha dichiarato tramite Facebook:” Esorto TUTTI E DICO TUTTI a starci vicini e a pensare che il Green sia anche un po’ loro. I risultati arrivano solo se voi ci credete, solo se noi ci crediamo, solo se i giocatori e staff ci credono. La cultura sportiva di eccellenza non si compra al supermercato, bensì si costruisce ogni giorno, mattoncino su mattoncino, con lo sforzo di chi ama lo sport e i valori che esso rappresenta”.

“La cronaca parla di una partita divertente, giocata ad armi pari per oltre trentacinque minuti, salvo poi veder prevalere la squadra più forte, trascinata da un pubblico caldissimo, affezionato, festante. Bene, da Presidente dovrei forse non essere contento del risultato (e infatti non lo sono), ma sono invece contento di essere stato lì. Lì dove, tanto per fare un paio di nomi, hanno giocato un certo Manu Ginobili e un certo Joe Bryant, padre di Kobe Bryant (che già da piccolissimo dava spettacolo su quel parquet), lì dove, sicuramente la cosa più importante, decine di famiglie si ritrovano ogni domenica per incitare quei colori. L’importante per chi va al palazzo sembra “esserci”, sempre e comunque, nel bene e nel male, fino al punto da esporsi economicamente con una raccolta fondi pur di continuare questa avventura. Ecco, da Presidente, ma soprattutto da sportivo, non posso che imparare da questa gente. E mi piacerebbe che il pubblico palermitano, che sta via via aumentando in termini di numeri, passione, attaccamento ai colori sociali, facesse altrettanto: le squadre e la società si criticano, sì, ma in fin dei conti si sostengono sempre, perché non sono proprietà del presidente di turno, ma della gente”.