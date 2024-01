Basket: nuovo incarico alla Stingers per Pasquale Motta

Pasquale Motta è il nuovo Coach per le categorie Under 19 Gold e Serie C Unica Calabria-Sicilia del club reggino Stingers. Pasquale Motta nasce a Reggio. Giovanissimo, comincia la sua carriera di allenatore nel florido settore giovanile della Viola RC di serie A1 targata Panasonic sotto la guida di Gaetano Gebbia, suo mentore. Negli anni allena tutte le selezioni giovanili, prima da assistente poi come capo allenatore, ricoprendo più volte il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile, contribuendo alla partecipazione a due finali nazionali, allenando diverse generazionali di giocatori, alcuni dei quali arrivati ai massimi livelli nazionali.

Noto per la sua grande attenzione ai particolari tecnici ed esperto di video analisi. Dal 2010 si avvicina alla prima squadra come assistente, ruolo in cui raggiunge grandi risultati. In serie A ha la possibilità di lavorare fianco a fianco con allenatori del calibro di Gebbia, Ponticiello, Benedetto, Frates, Paternoster e Marco Calvani; con quest’ultimo conquista i playoff per la promozione in A1. Numerose le esperienze nel settore squadre Nazionali maschili. Nel 2011 diventa anche assistente e analista video della Nazionale Under 18 di Stefano Bizzozi.

Nell’estate del 2012 fa parte dello staff di Francesco Vitucci, attuale allenatore di Treviso A1, nella terza edizione del Be the Best camp voluto da Andrea Bargnani e dalla Nike, arricchita anche dalla presenza della stella NBA DeMar DeRozan dei Chicago Bulls, allora ai Toronto Raptors. Dal 2019 ricopre il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile e vice allenatore della Pallacanestro Viola Reggio Calabria in serie B lavorando a fianco di Domenico Bolignano. Un arrivo importante per la Società Reggina che potrà dare un grande contributo alla crescita del settore giovanile e non solo.