Basket: Italia-Ungheria a Reggio. La soddisfazione del presidente Surace

La FIP Calabria è orgogliosa di annunciare che la Nazionale Italiana di basket scenderà in campo a Reggio Calabria il prossimo 23 febbraio alle 20.30 al PalaCalafiore, affrontando l’Ungheria per l’ultima partita delle qualificazioni a EuroBasket 2025.

“È un motivo di grande orgoglio per tutta la Calabria poter ospitare la Nazionale Italiana impegnata in una gara così prestigiosa – ha dichiarato il Presidente della FIP Calabria, Paolo Surace. – La nostra regione, sempre più protagonista nel panorama cestistico nazionale, si prepara ad accogliere gli Azzurri in una cornice che valorizza non solo lo sport, ma l’intera comunità calabrese. Si realizza un sogno inseguito per lungo tempo e reso possibile dal presidente Petrucci, sempre attento e vicino al nostro territorio, con il quale ci siamo confrontati a lungo negli ultimi mesi. Un ringraziamento va anche al sindaco Falcomatà e all’Amministrazione comunale di Reggio Calabria che hanno reso possibile questo straordinario evento”.

L’incontro del 23 febbraio non segna solo un ritorno della Nazionale a Reggio Calabria dopo 21 anni, ma un grande momento di crescita per il movimento calabrese per una festa che durerà tre giorni, fin dall’arrivo degli azzurri, con una serie di eventi collaterali che animeranno la città per l’intero periodo in cui la Nazionale sarà ospite in riva allo Stretto e dei quali forniremo nei prossimi giorni un apposito calendario.

“Stiamo preparando una serie di attività che coinvolgeranno tutti, dagli appassionati di basket ai cittadini, con eventi che trasformeranno Reggio Calabria, che ha la pallacanestro nel suo dna e nella sua storia, nel cuore del basket italiano ed europeo per quei giorni – ha aggiunto Surace.

Questi eventi non saranno solo un’occasione per vivere il basket, ma anche per celebrare la passione e i valori dello sport”.

Con il match Italia-Ungheria, gli Azzurri si preparano a concludere il ciclo di qualificazione a EuroBasket 2025, torneo che si terrà dal 27 agosto al 14 settembre 2025 in Lettonia, Polonia, Finlandia e Cipro. La Nazionale, già qualificata per la rassegna continentale, affronterà un avversario che, pur avendo perso all’andata a Szombathely, è ancora in corsa per il passaggio alla fase finale.

I biglietti per la partita sono disponibili su Vivaticket e si ricorda che per le Società di basket calabresi è prevista un’apposita promozione già comunicata alle stesse. Invitiamo tutti a partecipare e a sostenere con entusiasmo la Nazionale Azzurra.

Forza Azzurri!

