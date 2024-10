Basket – Join the Game: al via la fase provinciale. In campo anche al PalaBotteghelle

Tutto pronto per il torneo 3 contro 3 Under 13 e Under 14 maschile e femminile

E’ tutto pronto per il Join the Game, il torneo 3 contro 3 Under 13 e Under 14 maschile e femminile organizzato in tutta Italia dalla FIP, Federazione Italiana Pallacanestro.

Dopo svariate fasi provinciali già disputate in tutta Italia, adesso, invece, tocca alla regione Calabria.

Il basket regionale scende finalmente in campo con la fase provinciale.

Il primo appuntamento del campionato stato programmato per domenica 10 marzo alle ore 9 in tre parti della regione aspettando le finalissime di fine mese.

La regione, dunque si dividerà in tre parti: a Reggio Calabria si cambia location. Tutti in campo al PalaBotteghelle a partire dalle ore 9.

Allo stesso orario, i rappresentanti di Catanzaro, Lamezia e Crotone si riuniranno nella terra cara a Pitagora: lo scenario sarà per la prima volta nella storia della competizione il PalaMilone di Crotone. In terra silana, invece, tutti in campo al Palasport di Quattromiglia di Rende.