PalaCus stracolmo e grandi consensi per l’iniziativa federale

Si è svolta presso il PalaCus di Rende l’edizione 2019 regionale del 3×3 categoria under 16 della Calabria.

Grande partecipazione delle società calabresi:in campo sul parquet universitario circa 100 atleti.

25 squadre maschili partecipanti divise in 4 gironi che ha visto qualificarsi per le semifinali il CAP Reggio Calabria, la Fortitudo Basketball Lamezia, la Vis Reggio e la Scuola di Basket Viola. La finalissima ha visto confrontarsi i lametini contro i bianco-amaranto della Vis.

La compagine reggina del dirigente Di Benardo haavuto la meglio con il punteggio finale di 7 a 5.

La finale è stata molto equilibrata con una partenza a razzo dei lametini ma il finale è tutto per gli amaranto reggini Mimmo Cardone, Giovanni Galimi, Lorenzo Sontuoso e Gabriele Curciarello.

La squadra Reggina approda dunque alla fase nazionale che si disputerà in primavera a Jesolo(Ve).

Grossa soddisfazione da parte dell’intera organizzazione marchiata Fip Caabria in virtù del fatto che una tale manifestazione porterà un valido punteggio al ranking FIBA che sarà il biglietto d’ingresso per la nazionale italiana del 3vs3 come nuova disciplina olimpica a partire da Tokyo 2020.

Non si è disputata la fase in rosa a causa dello scarso numero di adesioni.

Il responsabile regionale Lorenzi è statato coadiuvato da Antonello Schiumerini con il prezioso contributo di Alessandro sabato e Marco Cundari danno appuntamento al 3×3 under 18 che a breve cercherà di ripetere lo stesso successo e consenso.

“Sento di ringraziare le società e gli atleti che si sono recati a Cosenza in una giornata caratterizzata dalle avverse condizioni meteteologiche- ha dichiarato il Responsabile Lorenzi. Un grazie agli arbitri ed ufficiali di campo che hanno reso possibile questa manifestazione con impegno e professionalità.

Non basta un grazie per Antonello Schiumerini , persona squisita con vero e puro amore per la pallacanestro”.