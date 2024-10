Basket: Myenergy diventa Title Sponsor della Viola

Myenergy S.p.A e Pallacanestro Viola Reggio Calabria, sono liete di comunicare che l’azienda italiana tra i principali EPC contractor a livello nazionale e internazionale, già Main Sponsor della società neroarancio, sarà il Title Sponsor nella stagione sportiva in corso.

Le due realtà, cosolidano il loro legame rinsaldandolo e confermando la volontà reciproca di proseguire insieme in un percorso vincente e appassionante che susciti nella tifoseria neroarancio e nel territorio della città metropolitana, entusiasmo e seguito sempre crescenti.

Il Presidente Laganà: “Siamo orgogliosi del rapporto di fiducia tra la Viola e Myenergy, nella nostra idea progettuale entrambi condividiamo responsabilità e impegno per l’ambiente e il territorio; che Myenergy abbia voluto legare il proprio nome alla città di Reggio è per noi un motivo di orgoglio e lo stimolo ulteriore a proseguire con determinazione sul cammino che abbiamo iniziato insieme“.

Le dichiarazioni di Simone Foti CEO di Myenergy: “Siamo felici di rinnovare il nostro impegno sul territorio, rafforzando la partnership con la famiglia della Pallacanestro Viola! Siano certi che questa sinergia ci condurrà attraverso un percorso di crescita a traguardi importanti!

Per Myenergy investire in fonti energetiche rinnovabili rappresenta l’interesse a preservare il futuro; il futuro della Pallacanestro Viola Reggio Calabria, che ha l’ambizione di riportare la città sui palcoscenici che contano nella pallacanestro nazionale da oggi si identifica in Myenergy“.