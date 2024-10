Basket – Al Palabotteghelle si giocano le finali Regionale del Join the Game

Dopo aver mandato in archivio la fase provinciale, il Join The Game è pronto per le finali regionali.

Il Join the Game è il torneo 3 contro 3 Under 13 e Under 14 maschile e femminile organizzato in tutta Italia dalla FIP, Federazione Italiana Pallacanestro.

Il primo appuntamento del campionato è andato in scena domenica 10 marzo alle ore 9 in tre parti della Calabria, tra Rende, Crotone e Reggio Calabria, oggi, invece, è finalmente tempo di finalissima regionale.

Tutti in campo sabato 6 aprile 2019 alle ore 16 al PalaBotteghelle di Reggio Calabria alla conquista delle finali nazionali.

Le squadre vincenti di ogni categoria saranno ammesse alla Finale Nazionale, in programma a Jesolo (VE) il 18 e 19 maggio 2019.

Le compagini partecipanti alla finale regionale: nella categoria Under 13 Femminile si svilupperanno due gironi.

Nel girone A in campo Nuova Jolly Reggio Calabria, Alan Gioia Tauro,Lumaka,Mater Domini Catanzaro,Bim Bum Rende.

Nel girone B, invece, spazio per Pgs Oradonbosco, Pantera Rosa,l’Aquilone,Adf Lamezia e Pollino.

Nella categoria Under 13 maschile, invece, il girone A è composto da Scuola di Basket Viola,Jumping B, Lumaka,Smaf Catanzaro,Centro Basket Catanzaro e Chicos.

Nel girone B, gli atleti in campo arrivano dai team di Jumping A, Alan Gioia Tauro,Adf Lamezia,Smaf B,Centro Basket Catanzaro 1,Pollino Castrovillari.

Otto squadre per la categoria Under 14 in rosa.

Nel girone A: Lumaka 1,Alan Gioia Tauro,Pink Reggio e Vis.

Nel girone B,invece, scendono in campo Centro Basket Catanzaro,Eutigirls Locri,l’Aquilone e Lumaka 2.

Dodici squadre qualificate per il torneo Under 14 maschile.

Nel girone A giocano Nuova Jolly,l’Aquilone 2,Scuola di Basket Viola A,Adf Lamezia,Centro Basket Catanzaro,Bim Bum Basket Rende A.

Nel girone B,invece, sul parquet reggino giocheranno Alana Basket Gioia Tauro,L’Aquilone 1,Lumaka Reggio Calabria, Adf Lamezia,Pollino Castrovillari e Bim Bum Basket Rende B.

Chi ha prevalso nelle fasi provinciali – A Reggio Calabria fù doppietta Nuova Jolly nelle categorie Under 14 maschile e Under 13 femminile.

Nella categoria Under 14 maschile i reggini avevano schierato Jacopo Ielo , Samuele Lucisano , Francesco Lofaro , Vincenzo Pettinato, nella categoria Under 13 femminile,invece, hanno alzato la coppa al cielo con Erika Serranò , Jasmine Eltabby,Adriana Idone , Ilaria Gattuso .

La categoria Under 13 maschile è stata vinta dalla Scuola di Basket Viola con Antonio Nucera, Giuseppe Mallone, Alessandro Musolino e Michele Corsaro.

Nell’Under 14 in rosa, invece, vince la Lumaka con Lara Borrello, Bruna Ferrante, Maria Teresa Iamonte e Maria Stelitano.

Al PalaMilone di Crotone si era svolto il raggruppamento relativo alle zone di Lamezia,Catanzaro ed ovviamente della terra pitagorica.

Nell’Under 14 maschile vince Basketball Lamezia con Francesco Giampà, Marco Miscimarra,Riccardo Baronello e Lorenzo Fazzari.

Nell’Under 14 femminile vince la Centro Basket Catanzaro con Federica De Rossi,Maria Elena Pugliese, Maria teresa Ferraro e Claudia Traversa.

Nell’Under 13 maschile vince la Smaf con Gabriele Guarnieri,Christian Pullano,Gabriele Megna e Kevin Basile.

Nell’Under 13 in rosa, successo per Basketball Lamezia con Francesca Persico,Demetra Salise,Silvia Fazzari e Letizia Costanzo.

Al PalaQuattomiglia di Rende,infine vince Castrovillari con una bella doppietta nelle categorie maschili.

Nell’Under 14 vincono Gabriele Colaci, Alessandro Criscione e Pietro Filomia. Nell’Under 13 Pier Francesco Botta,Simone Cassiano e Francesco Giglio.

Nell’Under 13 in rosa vincono Giulia Coluccio, Simona Bellucci,Giulia Calabrò e Beatrice De Franco della Bim Bum Basket Rende.