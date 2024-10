Pallacanestro Viola, il presidente Laganà: ‘Bolignano la scelta giusta, per il roster lavoriamo passo dopo passo’

Il presidente della Pallacanestro Viola, Carmelo Laganà, intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione del coach Bolignano, ha dichiarato:

“Dopo un’attenta analisi di vari profili per la nostra panchina, abbiamo visto in Domenico il profilo adatto per allenare la Viola. Lo definisco quello con le caratteristiche migliori, vista e considerata la regginità, l’umanità e la razionalità del nostro coach. Per via del Covid stiamo tutti attraversando un periodo difficile, bisogna perciò lavorare con calma e pazienza, facendo delle scelte oculate senza incorrere nel rischio di fare voli pindarici. Siamo convinti di aver fatto la scelta giusta.”