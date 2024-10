Basket ed impianti, Latella: ‘La società neroarancio ha meritato la B. Puntiamo alla rinascita di PalaCalafiore e Pianeta Viola’

Giovanni Latella ospite della diretta di CityNow ha parlato di Reggina e naturalmente, anche di Pallacanestro Viola.

Il delegato sport del comune di Reggio Calabria ha formulato le più vive congratulazioni alla società per aver dominato il campionato di C Silver e creduto nel ricollocamento nella categoria superiore.

La fortune di una società arrivano anche dagli impianti. Sollecitato dai gli utenti collegati durante l’intervista ha risposto anche sullo stato delle strutture sportive che riguardano direttamente il basket reggino neroarancio.

E’ stato fatto un bando ma è andato deserto, in quanto è una cifra elevata solo società con una base economica potrebbe parteciparvi. Il Comune ha deciso di gestirlo autonomamente, eventi sportivi e concerti per poter monetizzare, quindi saremo noi stessi al momento i principali referenti, auspicando in un investimento economico esterno che possa coinvolgere la straordinaria struttura di Pentimele.