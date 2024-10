Pallacanestro Viola, arriva un’altra conferma per il roster neroarancio

Non c’è due senza tre.

Per il terzo anno consecutivo Yande Fall giocherà con la canotta della Pallacanestro Viola. Il pivot, classe 1990, dopo aver iniziato la scorsa stagione a Giulianova in compagnia dei due neo-acquisti neroarancio Gobbato e Genovese, ha disputato solo due gare con la maglia della Viola nella seconda parte della stagione in C Silver, prima che quest’ultima si interrompesse.

Pivot atipico, il Leone d’Africa Yande Fall è risultato essere il miglior rimbalzista durante la serie B girone D 2018/2019, proprio in canotta Viola, nonostante i soli 198 cm di altezza. Dinamicità, grinta e tanta voglia di combattere, sono le armi principali che Yande metterà sul parquet per i colori neroarancio che, ormai, sente suoi.

“Son molto felice di restare ancora un altro anno alla Pallacanestro Viola. Reggio ormai è la mia seconda casa. Quest’ anno torneremo a giocare un campionato nazionale in Serie B e dovremo esser bravi a farci trovare pronti sin da subito. Son contento di ritrovare qui due miei compagni, Gobbato e Genovese, con i quali ho già giocato durante la prima parte di stagione l’anno scorso a Giulianova. Sono carichissimo e non vedo l’ora di cominciare la nuova stagione.”

