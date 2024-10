Basket: funziona la pre-season della Redel giovanile

Tempo di pre-season per i giovani neroarancio. La Redel Viola sta giocano le varie pre-season.

In Under 15, seguendo i dettami di Coach Peppe Calabrese, in Under 17 con Stefano Scarpa alla guida ed in Under 19 con Seby D’Agostino.

Il Responsabile tecnico Giulio Cadeo, allenatore della prima squadra, segue con cura l’andamento di queste prime battute di campionato.

L’Under 17 parteciperà al complicato torneo D’Eccellenza insieme al Catanzaro Basket Academy ed alle realtà siciliane.

L’Under 19, andrà in scena nel difficile e competitivo girone siciliano Gold.

In precampionato, questi sono i risultati fin qui ottenuti:

In Under 15, 105 a 52 contro Basket Pellaro.

In Under 17, 101 a 39 contro la Botteghelle Basket,80 a 61 e 104 a 62 contro la Vis Reggio.

In Under 19, infinite, dopo aver vinto il Memorial Gaetano Gebbia, i giovani reggini hanno battuto la Lumaka 99 a. 35.