City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Basket, per la Redel Viola trasferta insidiosa sul campo della neopromossa Castellaneta 

Sul parquet due squadre con ambizioni diverse in cerca di una vittoria nel segno della continuità 

26 Ottobre 2025 - 06:33 | di Renato Pesce

Redel Viola

La speranza per la piazza reggina è che ci abbiamo preso “gusto” e continuino a suon di vittorie nel loro percorso di crescita. I ragazzi di coach Cadeo si trovano ad affrontare, per questa quinta gara stagionale di Serie B Interregionale, un avversario tutt’altro che semplice, anche se sulla carta i neroarancio hanno il favore dei pronostici. 

Si gioca alle 18:00 alla Tensostruttura G.Dimastrochicco la gara tra i padroni di casa della Valentino Basket Castellaneta e la Redel Viola, un match che vedrà sul parquet due squadre con ambizioni diverse, ma che venderanno cara la pelle per i due punti e una vittoria nel segno della continuità per entrambe le compagini, reduci rispettivamente da due e tre vittorie consecutive.

La Viola ha già mostrato le sue innumerevoli armi dall’esterno al pitturato, in difesa come in attacco, e il rientro dall’infermeria di diversi giocatori (primi su tutti Maresca e stasera, si spera, anche Laquintana) dovrebbe consentire allo staff neroarancio guidato da Cadeo di poter sfruttare a fondo la panchina lunga allestita quest’estate dalla società reggina.

L’avversario

La neopromossa Valentino Basket Castellaneta ha fatto già parlare di sé con due vittorie di livello contro Barcellona e Mola. Anche per questa stagione, la guida tecnica del team biancorosso è affidata a Giuseppe Luisi, che punta su un roster giovane ma esperto in alcuni ruoli chiave. Tra i giocatori di maggiore esperienza figurano il playmaker Renato Buono e l’ala grande Samuel Ojo Ayomide. Il reparto guardie/play ha visto l’arrivo di Antonio Postigo Lopez, ex giocatore di Corato (Nuova Matteotti) in Serie C, e del tiratore Daniele Buo, nella scorsa stagione a Foggia in Serie C, con una media di 16,7 punti. Altro acquisto di quest’anno è quello di Andrea Spina Diana, un’ala piccola dal tiro potente, che arriva anche lui da Corato (Nuova Matteotti). Inoltre, si è unito al roster dei pugliesi Lazaro Diaz, ala piccola proveniente da Foligno in Serie C,  l’anno scorso con una media di quasi 19 punti a partita.

Proprio in questi giorni è arrivato un ultimo rinforzo per il reparto lunghi: Jack Shannon,  classe 2001 di 204 cm di grande forza fisica e mobilità. Shannon è un giocatore versatile, in grado di ricoprire i ruoli di 4 e 5, ed all’esordio contro Mola ha mostrato il suo potenziale con una doppia doppia: 12 punti e 12 rimbalzi. Sotto canestro difende il pitturato insieme ad Andrea D’apice ed all’ala forte Tommaso Contini, che la scorsa stagione al Bologna Basket 2016 e quest’anno con una media di 18 punti e 8 rimbalzi a partita.

Arbitri della serata i signori Giorgio Raffaele Loccisano di Cosenza e Matteo Conforti di Matera. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della squadra di casa.

PalacalafiorePallacanestro ViolaReggio Calabria Basket