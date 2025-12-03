Basket: ‘Ogni Regione Conta’. Appuntamento al Centro Sportivo Viola

Reggio Calabria torna al centro della scena nazionale ospitando la tappa del progetto “Ogni Regione Conta”, l’iniziativa del Settore Squadre Nazionali Maschili dedicata alla crescita dei migliori prospetti italiani. Giovedì 4 dicembre il Centro Sportivo Viola “Massimo Mazzetto” accoglierà i talenti delle annate 2008 e 2009 di Calabria e Sicilia, per una giornata che unisce lavoro tecnico, formazione e confronto diretto con lo staff federale.

A guidare il raduno sarà il tecnico federale Marco Sodini, allenatore della Nazionale Under 18 Maschile, affiancato dal preparatore fisico della Nazionale Matteo Panichi e dai Referenti Tecnici Territoriali Umberto Di Martino (Calabria) e Simone D’Urso (Sicilia). Accanto a loro una squadra ampia di allenatori, preparatori fisici, giovani tecnici, formatori CNA e CIA e arbitri, provenienti dalle due regioni, darà vita a una giornata che si annuncia di altissimo valore sportivo e educativo. A impreziosire l’evento sarà la presenza di Bruno Cerella, ex nazionale azzurro e simbolo dell’Olimpia Milano, figura molto apprezzata per il suo impegno dentro e fuori dal campo.

“Per la Calabria è un grande motivo di soddisfazione poter ospitare una tappa del progetto Ogni Regione Conta – sottolinea il presidente FIP Calabria Paolo Surace – perché parliamo di un’iniziativa strategica del Settore Squadre Nazionali che porta sul territorio competenze, metodologie e una visione condivisa sulla crescita dei nostri giovani. Accogliere lo staff federale e un atleta come Cerella è un segnale importante per i ragazzi, per i tecnici e per tutto l’ambiente. Calabria e Sicilia lavoreranno fianco a fianco in una giornata che unisce talento, formazione e identità“.

Il raduno prevede una prima fase di accoglienza degli staff, seguita dall’arrivo dei ventiquattro atleti convocati secondo il C.U. integrativo del 29 novembre. Dopo una breve valutazione iniziale, gli azzurri in erba affronteranno una sessione di lavoro ad alta intensità guidata direttamente dalle metodologie del Settore Squadre Nazionali. Il cuore della giornata sarà lo scrimmage interno, occasione per osservare da vicino i prospetti e valutarne il potenziale in un contesto competitivo.

Nel pomeriggio è previsto anche un momento di formazione tecnica aperto agli allenatori, ai preparatori fisici e ai giovani arbitri del territorio. Lo staff federale presenterà le linee guida nazionali, confrontandosi con i tecnici delle due regioni su metodologie, programmi e prospettive di sviluppo del movimento giovanile.

Reggio Calabria si conferma così un punto di riferimento sempre più autorevole nel percorso federale, ospitando un appuntamento che porta sul territorio qualità, visione e stimoli di livello nazionale. Per la comunità cestistica calabrese, e per quella siciliana, sarà una giornata che unisce identità, ambizione e crescita.