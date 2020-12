Game over Virtus Roma, un altro pezzo di storia del basket che scompare. Quanti ricordi con la Viola

La Virtus Roma ha gettato la spugna, nulla da fare per la storica compagine romana. La società di basket capitolina ha abbandonato il campionato italiano di Serie A. Storiche ed avvincenti le sfide con la Viola Basket, durante varie epoche cestistiche. Da sottolineare, rispetto a squadre storicamente acerrime rivali dei neroarancio, una su tutte Treviso, il massimo rispetto tra le due realtà blasonate in rappresentanza dei di due popoli sportivi con la stesso modo di esprimere la propria passione.

CityNow Sport ha deciso di offrirvi il resoconto del match dell'8 ottobre 2017 a Reggio Calabria. Una partita in versione moderna, che in passato ha visto protagonisti i gladiatori reggini sia al PalaBottegelle che al PalaCalafiore negli anni '90 con protagonisti Volkov, Santoro, Tolotti, Avenia ed ancor prima Caldwell, gli anni d'oro neroarancio spesso protagonisti di salti di categoria.

"La rinuncia della Virtus Roma a proseguire il campionato di Serie A è una notizia dolorosa – ha affermato il Presidente della LBA Umberto Gandini – e rappresenta una grave perdita per tutto il basket italiano.

Non possiamo che prendere atto con rammarico di una situazione che la pur grande passione del patron Claudio Toti e della sua famiglia non è riuscita a fronteggiare. Resta agli atti un grande riconoscimento per quello che ha fatto in questi 20 anni alla guida della Virtus Roma, per l’impegno e le risorse profuse.

Questa estate, nell’iscrivere comunque la squadra alla serie A, Toti si è assunto un grande rischio cercando di assicurare un futuro al basket romano e favorire un cambio di proprietà che purtroppo non si è realizzato anche per l'assordante silenzio che ha accompagnato la sua insistente richiesta di aiuto”.