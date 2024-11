Derby dello Stretto, Messina risponde a Idiaru: ‘Nessun insulto razzista’

C’era da aspettarselo. La rissa nel finale del derby dello Stretto tra Redel Viola e Basket School Messina, giocata ieri sera al Palacalafiore, ha avuto i suoi strascichi.

Alle parole di Efe Idiaru, il giocatore neroarancio tra i protagonista nel parapiglia finale, ha fatto seguito il comunicato della società messinese che risponde così dalle sue pagine social:

“La Basket School Messina respinge fermamente le accuse mosse dal tesserato della Viola Reggio Calabria Efe Idiaru : l’atleta, che ha dato origine alla rissa che ha caratterizzato il post-partita del PalaCalafiore , sostiene di aver ricevuto un pesante insulto a sfondo razziale , come affermato con un breve messaggio in conferenza stampa. Una giustificazione, dice, al comportamento tenuto, ma che la nostra società rispedisce totalmente al mittente, poiché mai nessun tesserato della Basket School Messina ha proferito tali vergognose parole . Né oggi né mai”.

“Appare evidente il tentativo di spostare l’attenzione dal violento parapiglia che si è scatenato dopo il suono della sirena e che è continuato anche all’interno del sottopassaggio, in cui il nostro Joseph Miaffo è stato aggredito e colpito con un violento colpo alla testa. Sottolineiamo, come testimoniano anche le immagini, la presenza di numerose persone non autorizzate all’interno del rettangolo di gioco del PalaCalafiore e nel tunnel alla fine della partita, alcune delle quali, ribadiamo, si sono resi protagoniste di un’aggressione nei confronti dei nostri tesserati”.