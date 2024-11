Redel Viola, Efe Idiaru: “Quando ho sentito quell’insulto sono impazzito”

Il post partita infuocato di Redel Viola Reggio Calabria contro la Basket School Messina non è stato degno della straordinaria ed avvincente partita seguita dai 2000 spettatori del PalaCalafiore. A spiegare l’accaduto dal punto di vista neroarancio è stato l’atleta Efe Idiaru presentatosi insieme al capitano Manu Fernandez in conferenza stampa.

“Mi scuso per il mio comportamento che non è accettabile, però non è giusto ricevere degli insulti gratuiti dopo la partita dire neg**o di mer**, io sono impazzito. Non succederà più, mi scuso con il pubblico della Viola e con i compagni. Non succederà più”.