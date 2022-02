Basket Serie B 19° turno, la Pallacanestro Viola senza poker di vittorie. Classifica e prossima giornata

La Pallacanestro Viola dopo le tre vittorie consecutive non è riuscita a rimontare durante il match del PalaCalafiore la Tecnoswitch Ruvo di Puglia. Rimane invariato il distacco dalla zona playoff, sono soli due punti, molto vicina anche la griglia playout. I neroarancio avranno una ulteriore difficile partita contro la seconda in classifica, in casa contro Lions Basket Bisceglie domenica 20 febbraio. Il girone D del campionato di Serie B 2021/2022 continua ad essere avvincente quanto equilibrato.

19° turno

12/2/2022

Bava Pozzuoli - Virtus Arechi Salerno 76-78

13/2/2022

Lapietra Monopoli - Forio Basket 1977 82-75

Meta Formia - Fidelia Torrenova 60-70

Lions Basket Bisceglie - BPC Virtus Cassino 60-55

Pallacanestro Viola - Tecnoswitch Ruvo di Puglia 64-70

CJ Basket Taranto - Del.Fes Avellino 91-73

Pavimaro Molfetta - Gekok PSA Sant'Antimo 81-64

Virtus Kleb Ragusa - Moncada Energy Agrigento 30/6/2022

Classifica (Punti, Giocate, Vinte, Perse)

Moncada Energy Agrigento (32,18,16,2)

Lions Basket Bisceglie (28,19,14,5)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia (26,19,13,6)

Virtus Arechi Salerno (26,19,13,6)

Fidelia Torrenova (22,18,11,7)

CJ Basket Taranto (22,19,11,8)

Virtus Kleb Ragusa (20,17,10,7)

Geko PSA Sant'Antimo (20,18,10,8)

Pallacanestro Viola Reggio Calabria (18,19,9,10)

Pavimaro Molfetta (16,19,9,10)

Forio Basket 1977 (16,19,8,11)

Lapietra Monopoli (14,17,7,10)

Bava Pozzuoli (14,19,7,12)

Del.Fes Avellino (10,18,5,13)

BPC Virtus Cassino (10,19,5,14)

Meta Formia (2,19,1,18)

20° turno

19/2/2002

BPC Virtus Cassino - Meta Formia

20/2/2022

Forio Basket 1977 - Fidelia Torrenova

Pallacanestro Viola Reggio Calabria - Lions Basket Bisceglie

Virtus Arechi Salerno - Moncada Energy Agrigento

Tecnoswitch Ruvo di Puglia - Pavimaro Molfetta

Lapietra Monopoli - CJ Basket Taranto

Del.Fes Avellino - Virtus Kleb Ragusa

Geko PSA Sant'Antimo - Bava Pozzuoli