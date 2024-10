Basket, Stingers: presentato il nuovo coach Carlo Sant’Ambrogio

Tradizione, festa, collaborazione e, ovviamente, tanto basket ….. questi gli ingredienti di sabato pomeriggio in occasione del raggruppamento che gli Stingers hanno organizzato con la Nuova Jolly ed il Basket Kleos. Presenti tanti atleti, tante riconferme della scorsa stagione quando l’Asd Stingers fu la rivelazione del campionato di serie D, interrotto sul più bello a causa dell’emergenza Covid19, e nuovi volti.

Occasione utile per il duo Calabrò-Geraci per dimostrare che con la giusta programmazione anche nella nostra città si può fare sport per i ragazzi: rinsaldata la collaborazione con Basket Kleos e Basket Pellaro ed avviata quella con la Nuova Jolly è stato presentato il nuovo allenatore Carlo Sant’Ambrogio noto nel mondo dello sport e figura carismatica individuata per avviare un nuovo progetto sportivo.

A tal proposito, il nuovo Coach, con il suo solito entusiasmo con cui affronta ogni nuova avventura, ha sottolineato l’importanza del mettersi insieme, del condividere risorse umane ed economiche, esperienze, per consentire ai ragazzi di avere esperienze sportive diversificate e poter inserire i più capaci in circuiti di eccellenza. Condivisione anche di conoscenze, fatte alla pari senza prevaricazione di alcuno affinché ognuno possa essere partecipante e protagonista dell’iniziativa, che, con questi presupposti, non può che non avere successo.

La dirigenza degli Stingers promette di inserire in calendario ulteriori concentramenti con occasioni di confronto e gioco.