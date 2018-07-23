Il Tribunale Federale esaminerà il ricorso il 25 luglio a Roma: Coppolino ha incontrato il sindaco Falcomatà e gli imprenditori calabresi

Nuova Cestistica Barcellona S.S.D. a R.L. già Viola Reggio Calabria informa circa e-mail ricevuta alle ore 16.50 dalla Giustizia FIP: “Il Tribunale Federale esaminerà il ricorso avverso la delibera n.67/2018 Consiglio Federale n.1, il 25 luglio 2018 alle ore 14,00, presso la sede federale di via Vitorchiano 113 – Roma.” Contestualmente, NCB informa che tramite rappresentanti istituzionali della città si sta cercando di intermediare fra gli ex tesserati del Basket Barcellona e la Società stessa al fine di transare le diverse controversie in essere. Infine, si informa che nella giornata di oggi l’Amministratore Unico ha incontrato il Sig. Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà presso la Città Metropolitana per un incontro conoscitivo positivo sebbene interlocutorio. Il dr. Coppolino ringrazia l’Amministrazione reggina per la disponibilità concessa. Nel primo pomeriggio, lo stesso Coppolino ha incontrato realtà industriali ed imprenditoriali calabresi disponibili a sostenere il progetto qualora il ricorso oggetto di udienza mercoledì 25 dovesse dare esito negativo.