Basket – Viola, da oggi una nuova pagina di sport, vita ed emozioni

Viola Reggio Calabria informa Istituzioni, Tifosi, Media ed Imprese legate al Mondo Viola di avere adempiuto alle prescrizioni legate alla definitiva ammissione al prossimo campionato di Serie B 2018-19 attraverso deposito cauzionale infruttifero (bonifico bancario) di euro 30.000,00, inerente il codice FIP 052776 (modalità alternativa – prevista dalla Lega Nazionale Pallacanestro – alla fidejussione bancaria).

L’Amministratore Unico Coppolino, in accordo con il suo pool di consulenti, ha ritenuto di dover attendere sino all’ultima ora disponibile causa il particolare percorso che ci ha portato sino al 31 agosto 2018: cambio di denominazione e trasferimento sede di inizio luglio, evasione pratiche Camere di Commercio e conseguenti esigenze procedurali-bancarie che hanno avuto termine il 29 agosto, 48 ore fa.

Dopo tutto ciò, inizia ufficialmente oggi una nuova pagina di sport, vita ed emozioni…inizia un nuovo viaggio per la Viola Reggio Calabria e per tutti coloro che si riconoscono nei colori neroarancio: staff tecnico e non, giocatori, appassionati, tifosi organizzati e non, operatori dell’informazione, istituzioni, imprese.

Piedi ben piantati a terra, con fronte alta.

La Storia ci guarda. La Storia ci aspetta. Uniti.

La Viola è di chi la ama