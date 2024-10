Basketball Lamezia, in scena il derby contro la Virtus Catanzaro

E’ già ora di tornare in campo per il recupero della prima giornata per i giallo blu del Basketball Lamezia. Aria di derby contro i temibili aquilotti giallorossi che come ogni anno presentano ai nastri di partenza una squadra giovane ma con grossi margini di crescita.

Due sconfitte nelle prime due uscite stagionali per gli uomini di coach Ceroni contro le due coazzate del campionato. 20 punti di scarto in casa contro Rende, con un’ottima prova di Markovic classe ’00 che firmò 31 punti. Domenica scorsa invce il passivo è diventato molto più pesante in casa della Vis.

A fine match erano 36 i punti di distacco per i giovani giallorossi che non sono riusciti ad arginare in nessun modo lo strapotere fisico del lungo Skurdauskas. Inizio difficile ma squadra sempre temibile che fa dell’agonismo e della corsa il proprio marchio di fabrica. Lamezia dal canto suo non può permettersi distrazioni se vuole portarsi in vetta.

Il team lametino ha passeggiato alla prima uscita contro la Jolly e vinto senza molti pensieri sabato scorso contro Soverato. Squadra in evoluzione che ancora deve mostrare il proprio potenziale, qualche problemino fisico per alcuni protagonisti e i noti problemi logistici stanno costringendo staff e giocatori ai miracoli.

Nonostante tutto il Basketball Lamezia sta continuando il percorso di crescita per farsi trovare pronto a metà novembre quando il campionato entrerà nel vivo. Appuntamento per la palla a due domani, Mercoledì 1 Novembre alle ore 18.00 al PalaSparti di Lamezia Terme.

Fonte: Comunicazione Basketball Lamezia