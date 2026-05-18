Elezioni a Reggio, arriva Boccia (Pd) a sostegno di Battaglia
L’incontro in programma oggi sarà un momento di confronto politico con cittadini, militanti e sostenitori a pochi giorni dal voto
18 Maggio 2026 - 10:07 | Redazione
La campagna elettorale per le comunali di Reggio Calabria prosegue con un nuovo appuntamento del Partito Democratico a sostegno di Mimmo Battaglia, candidato sindaco del centrosinistra.
L’incontro è in programma lunedì 18 maggio 2026, alle 18:30, presso èHotel, in via Giunchi n.6, nella zona del Lido Comunale di Reggio Calabria.
L’iniziativa del Partito Democratico
L’appuntamento si inserisce nel percorso politico di “Reggio Cresce – Non torna indietro”, slogan scelto per accompagnare la campagna elettorale di Battaglia.
Accanto a Mimmo Battaglia, candidato sindaco del Comune di Reggio Calabria, sarà presente Francesco Boccia, capogruppo del Partito Democratico al Senato della Repubblica.
La partecipazione di Boccia dà all’iniziativa anche un peso nazionale, in una fase decisiva della campagna elettorale reggina.
L’incontro sarà quindi un momento di confronto politico con cittadini, militanti e sostenitori, nel cuore della città, a pochi giorni dal voto.
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