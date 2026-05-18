Dama Internazionale: il Liceo Scientifico ‘A. Volta’ di Reggio Calabria sul gradino più alto del podio

Si è conclusa, con una esaltante vittoria del Liceo Volta di RC, la 36ª Edizione del Trofeo Nazionale “Dama a Scuola”, svoltasi a Misano Adriatico (RM) dal 16 al 18 maggio 2026. A salire sul gradino più alto del podio, categoria Allievi Dama Internazionale, è stata la squadra composta da tre giovani talenti che hanno tenuto alto il nome della propria scuola e della propria regione: Daniel Frangipane (3Csa), Simone Valenti (2Bsa) e Davide Chirico (1Asa).

I tre studenti hanno conquistato un meritatissimo Primo Posto a Squadre nella specialità della Dama Internazionale, superando la concorrenza delle migliori rappresentative scolastiche d’Italia in un torneo caratterizzato da un altissimo livello tecnico. Inoltre Daniel Frangipane ha dominato la scacchiera, dimostrando lucidità e strategia di gioco tali che gli hanno valso il titolo ufficiale di Miglior Giocatore del Torneo.

Disputare un incontro di dama non è una questione di fortuna, ma di pura architettura mentale che coniuga in modo perfetto le capacità logiche alla visione strategica tipica della competizione sportiva. Ogni mossa richiede la capacità di leggere la situazione di gioco in tempo reale, anticipare le intenzioni dell’avversario e adattare la propria tattica in frazioni di secondo. I tre giovani campioni hanno dimostrato non solo sangue freddo, ma anche una maturità gestionale e una resilienza psicologica che sono proprie dei grandi atleti. A seguire da vicino le imprese dei ragazzi e a sostenerli in questa trasferta romagnola è stata la professoressa Angela Romeo. Presente anche il Delegato Regionale della FID (Federazione Italiana Dama) Calabria, Antonino Cilione a sottolineare l’importanza del progetto “Dama a Scuola”, un’iniziativa che “da 36 anni” promuove il gioco della dama come eccezionale strumento didattico e formativo.

A suggellare questo straordinario successo sono arrivate le parole di profondo apprezzamento del Dirigente Scolastico, che ha voluto esprimere tutto l’orgoglio dell’istituto non solo per il risultato sportivo, ma soprattutto per lo spessore umano dimostrato dagli studenti: “Siamo profondamente orgogliosi di Daniel, Simone e Davide per questo traguardo, che riporta la nostra scuola ai vertici nazionali di una disciplina altamente formativa. La gioia più grande, tuttavia, sarà vederli rientrare nelle loro classi con la consueta maturità, dimostrando che lo sport insegna che ogni traguardo si costruisce con l’impegno costante. Sono certa che applicheranno la stessa dedizione e logica strategica in queste ultime settimane di scuola, per raccogliere i meritati frutti anche nei loro percorsi di studio”.