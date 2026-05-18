Domotek: la profonda riflessione di coach Polimeni dopo la straordinaria promozione

Una serata memorabile che lo sport reggino ricorderà per sempre. La Domotek ha chiuso la sua stagione conquistando la promozione in serie A2, dopo aver già vinto la Coppa Italia e la Supercoppa. Sul proprio profilo social, il coach Polimeni, uno dei grandissimi protagonisti di questa annata, fa la sua analisi: “L’allenatore è un uomo solo, lo è di giorno nel momento delle decisioni e lo è di notte quando lavora per arrivare a quelle decisioni. La pallavolo, in tal senso, mi ha dato tanto perché mi ha fatto conoscere la persona che ho dentro e con cui ogni tanto provano a farmi litigare, riuscendoci anche. Ma è a lui che devo tutto. Oggi so che mi darà solo qualche ora di tempo per godermi questa promozione in A2 esattamente come ha fatto nelle altre 7 così come con le vittorie della Coppa Italia e della Supercoppa perché so già che da domani inizierà a dirmi: “guarda che pure stavolta hai fatto una cosa che hanno fatto anche tanti altri”. Eppure c’era un tempo in qui quella persona era il mio peggior nemico.

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Ma lì, credetemi, non c’era altro che potessi fare, ero bloccato sull’orlo di una sfida che non potevo vincere ma questo ancora non lo sapevo. Finì, li, per diventare un mio amico e da lì in poi, soprattutto nelle sconfitte, è stato l’unico ad esserci sempre stato, si esattamente come a Belluno quando per una settimana intera mi ha sempre risollevato dicendomi: “ricordati Antonio, sei quello che nella tua vita hai sempre finito per dare ai sogni istruzioni che loro credevano di non poter eseguire”.

Un sogno alla volta…! GRAZIE RAGAZZI! IMENSI! SEI IN A2 REGGIO CALABRIA!