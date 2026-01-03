Reggio, la Befana Avis torna a riunire le famiglie e a promuovere la donazione di sangue

«Vorremmo che il 2026 fosse ricco di salute e di donazioni».

Con queste parole, Myriam Calipari, presidente dell’Avis Comunale di Reggio Calabria OdV, rivolge il suo augurio alla città e invita tutta la famiglia Avis a riunirsi in occasione dell’atteso appuntamento con la Befana dell’Avis. L’iniziativa, moralmente patrocinata dall’amministrazione comunale di Reggio Calabria, si terrà come di consueto il 6 gennaio, con un evento speciale al cineteatro Odeon, a partire dalle 9:30.

Mentre l’albero del Dono continua a decorare piazza San Giorgio al Corso, l’Avis Comunale rinnova l’iniziativa pensata per le figlie e i figli di coloro che donano il sangue presso l’Unità di Raccolta (UdR) reggina, contribuendo così a mantenere viva la speranza e a supportare la buona sanità. Quest’anno lo spettacolo di magia e clownerie, curato dalla compagnia Giocolereggio, sarà dedicato ai bambini nati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2025.

Un appello alla cittadinanza: donare sangue per la vita

Myriam Calipari, presidente dell’Avis, ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza della donazione di sangue, ricordando come le scorte spesso scendano sotto i livelli minimi di sicurezza, mettendo in difficoltà il Servizio Immunotrasfusionale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

«La carenza di sacche di sangue», ha spiegato la presidente, «mette a serio rischio la possibilità di garantire interventi chirurgici e terapie salvavita per molti pazienti». Per fronteggiare questa situazione, è stato talvolta necessario ricorrere a compensazioni regionali o extra-regionali.

L’appello di Myriam Calipari: “Un contributo fondamentale per la comunità”

In questo momento di festa, Myriam Calipari ha voluto rivolgere un appello accorato alla cittadinanza:

«Oltre a manifestare gratitudine, devo rivolgere un invito a tutta la città: venite a donare presso la nostra UdR, sita al numero 535 del Corso Garibaldi». La presidente ha poi chiesto a chi già dona di farlo con maggiore assiduità, rispettando gli appuntamenti programmati e avvisando tempestivamente in caso di contrattempo, affinché si possa garantire una raccolta costante e adeguata.

Diventare ambasciatori del dono

Infine, la presidente ha invitato i donatori e le donatrici a diventare ambasciatori dell’Associazione, diffondendo il valore della donazione di sangue nelle proprie famiglie, tra gli amici e negli ambienti lavorativi. «Ogni nuovo donatore che deciderà di venire a donare rappresenterà una vita in più che potremo proteggere insieme», ha concluso Myriam Calipari.