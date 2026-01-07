City Now

Befana della Biodiversità: i Carabinieri Forestali reggini portano doni ai piccoli pazienti – FOTO

La tradizione della Befana della Biodiversità si rinnova

07 Gennaio 2026 - 15:39 | Comunicato Stampa

befana biodiversita carabinieri forestali rc ()

Anche quest’anno si è rinnovata la tradizione della “Befana della Biodiversità”, che ha portato i Carabinieri Forestali in 41 Ospedali Pediatrici per incontrare complessivamente circa 1.400 piccoli degenti che hanno dovuto trascorrere la giornata dell’Epifania nelle corsie degli ospedali.

L’obiettivo della manifestazione

befana biodiversita carabinieri forestali rc ()

L’obiettivo della manifestazione è quello di trasmettere ai ragazzi l’amore per la natura, facendo conoscere il mondo straordinario delle 150 Riserve Naturali dello Stato gestite dal Raggruppamento, habitat eccezionali fra i più ricchi di Biodiversità al mondo.

Il personale militare e OTI del Reparto Carabinieri Biodiversità di Reggio Calabria, nei giorni 5 e 6 gennaio 2026, si sono recati presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Avola (SR), presso il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo di Taormina (ME) e presso il Centro di Fibrosi Cistica e Gastroenterologia Pediatrica del Policlinico Universitario di Messina, per consegnare ai bimbi ricoverati piccoli doni e portare vicinanza e solidarietà, formulando l’augurio di una pronta guarigione e di un rapido rientro a casa con le proprie famiglie.

befana biodiversita carabinieri forestali rc ()

