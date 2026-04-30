Autonomia differenziata, Baldino (M5S): “Governo killer del diritto alla salute”

<Evidentemente voi la sentenza della Corte Costituzionale sull’Autonomia Differenziata non l’avete letta bene, così come non avete ben capito la lezione di 1 milione e 300 mila cittadini che hanno firmato contro quel vostro progetto.

Tantomeno avete ben capito la lezione dei cittadini che hanno bocciato sonoramente il vostro tentativo di smantellare la Costituzione e vi hanno detto che voi la nostra Carta fondamentale non la dovete proprio toccare>, è durissima la replica della Vicepresidente M5S Vittoria Baldino alle parole del ministro per gli Affari Regionali.

Lo stesso ministro durante il Question Time alla Camera sulle pre intese in materia di autonomia differenziata rispondendo alle deputate M5S Ricciardi e Baldino che chiedevano <di fermarsi e ritirare gli accordi> ha detto: <Non intendo ritirare alcunché>.

<Con questa folle scelta sulle pre-intese – continua Baldino nella replica – avete fatto la scelta di decretarvi come i killer del principio universalistico delle cure sancito dalla Costituzione e voluto da una partigiana, Tina Anselmi.

Avete scelto che sia normale che un paziente oncologico debba attendere nove mesi per fare una pet in provincia di Cosenza, che sia normale una cronica mancanza di medici in alcune regioni rispetto ad altre, che sia normale che la vita di un bambino che nasce in Campania valga quattro anni meno della vita di un bambino che nasce in un’altra regione.

Avete deciso – conclude Baldino – che la garanzia dei diritti non è universale ma dipende da dove si nasce. Avete scelto di anteporre i vostri interessi politici, quelli del disegno secessionista che da sempre coltivate, a quelli della ‘nazione’ che tanto decantate>.