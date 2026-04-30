Elezioni a Reggio, inaugurata la segreteria di Nino Caridi (Lega)

Entusiasmo, presenza massiccia di reggini e ricordi toccanti. Presenti il candidato sindaco di Cdx Cannizzaro e il commissario provinciale Mattiani: 'Caridi un instancabile lavoratore sempre sul territorio'

Entusiasmo, presenza massiccia di reggini e ricordi toccanti, ma anche annunci destinati a sciogliere i nodi cruciali dell’attuale campagna elettorale. La cerimonia di inaugurazione della segreteria politica di Nino Caridi in via Miraglia è stata, ieri, un concentrato di emozioni e grande partecipazione.

Al centro dell’evento, il consigliere comunale uscente, candidato ufficiale della Lega a sostegno della corsa di Francesco Cannizzaro alla carica di Sindaco. È stato un momento di forte aggregazione, accolto dal calore di una folla numerosissima di sostenitori.

All’inaugurazione hanno preso parte figure di primo piano, tra cui il capogruppo della Lega in Consiglio Regionale e commissario provinciale del partito, Giuseppe Mattiani, e lo stesso candidato a Sindaco, Francesco Cannizzaro.

Nel suo intervento, Mattiani ha presentato il candidato (e amico) Caridi definendolo un elemento di punta della lista della Lega. Ne ha elogiato soprattutto l’umanità e l’attaccamento alla città: «Un uomo sempre presente sul territorio, capace di ascoltare la gente e di raccoglierne le vere istanze», ha sottolineato.



«Grazie a Caridi e a tutti gli altri candidati – ha aggiunto Mattiani – la Lega punta a confermarsi come secondo partito alle elezioni comunali, replicando il grande successo già ottenuto alle regionali».

Il commissario ha poi rivendicato con orgoglio la crescita del partito a Reggio: se prima del suo mandato la struttura cittadina faticava a emergere, oggi, grazie a un solido lavoro di squadra, la Lega è radicata e i risultati parlano da soli.

L’entusiasmo dei presenti è ulteriormente salito con il discorso di Francesco Cannizzaro, che ha ricordato con affetto il prolifico e intenso percorso politico condiviso in passato proprio con Caridi.

«Nino Caridi è una figura fondamentale per il consiglio comunale», ha dichiarato con forza Cannizzaro rivolgendosi direttamente ai cittadini. «Vi chiedo di votarlo perché, per far risorgere Reggio, in consiglio ho bisogno di persone come lui.

Nino è un instancabile lavoratore, uno stakanovista capace di dedicarsi al progetto anche venti ore al giorno, e a me servono esattamente persone con questa determinazione. Di lui – ha concluso il candidato Sindaco – apprezzo immensamente la sensibilità e la rara capacità di saper ascoltare davvero le persone».