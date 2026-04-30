Occhiuto: “Preoccupato per la crisi energetica. Vorrei dare 500-1000 euro a chi ha un Isee basso’
Il presidente della Regione Calabria illustra la misura una tantum a cui starebbe pensando per far fronte alla crisi energetica
30 Aprile 2026 - 15:06 | Comunicato stampa
“Sono preoccupato per la crisi energetica in Italia e in Calabria.
Sto pensando a una serie di misure. orrei dare 500-1000 euro una tantum a tutti coloro che hanno un Isee sotto 6mila euro utilizzando i fondi comunitari. Da quando sono presidente della Regione non ho mai restituito un centesimo all’Europa e vorrei utilizzarli in questo modo”.
Lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, nel corso della trasmissione Un giorno da pecora su Rai Radio 1.
Fonte: Ansa Calabria
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