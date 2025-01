Sanità inadeguata, sindaco calabrese ‘vieta’ ai cittadini di ammalarsi

“Se a breve non ci saranno novità, nei prossimi giorni andrò alla Procura della Repubblica di Catanzaro per formalizzare una denuncia-querela per interruzione di pubblico servizio”.

Lo dice all’ANSA Antonio Torchia, il sindaco di Belcastro che ha emesso un’ordinanza con cui ha “vietato” ai cittadini di ammalarsi per la mancanza di un’assistenza sanitaria adeguata a causa della chiusura nel centro della Presila catanzarese del servizio di guardia medica.

“L’ordinanza che ho emesso – aggiunge il sindaco – rappresenta, ovviamente, una provocazione ironica, ma devo dire che sta facendo più effetto delle decine di pec che ho inviato fino ad oggi all’Azienda sanitaria provinciale ed alla Prefettura di Catanzaro per denunciare le carenze servizio di assistenza sanitaria nel nostro centro.

Una situazione delicata e di difficile gestione