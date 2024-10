Festa della Liberazione: unisciti al coro di CityNow cantando ‘Bella Ciao’

Il 25 aprile è ormai imminente. Mancano solo pochi giorni alla data in cui l’Italia celebra, ogni anno, la liberazione dall’occupazione nazista e dal regime fascista.

L’Italia non dimentica i periodi bui della sua storia, istituisce giornate di ricordo affinché l’uomo, anche con il trascorrere delle generazioni, non dimentichi gli insegnamenti del passato.

Sarà un 25 aprile differente, questo che celebreremo nel 2020. Il coronavirus ci impedisce qualsiasi tipo di festeggiamento e ci costringe ad essere fisicamente lontani. Negli ultimi giorno, sul web, si è diffusa l’idea di tornare a cantare sui balconi la canzone ‘simbolo’ della Resistenza italiana. Le note sono ben conosciute da noi tutti e, negli ultimi anni grazie ad una serie tv spagnola, tutto il mondo ha imparato le parole della ‘nostra’ Bella ciao.

Una canzone di lotta, speranza, ribellione che, a distanza di tantissimi anni, infonde in ognuno quel moto di coraggio necessario ad affrontare le necessità. Ottima idea quella di ‘uscire’ e cantare in coro per sentirsi un po’ meno soli durante questa ‘quarantena’. Ma noi di CityNow abbiamo avuto un’altra idea.

Dopo l’iniziativa di Pasquetta, “io rustu a casa“, che ha riscosso grande successo tra i reggini impegnati su balconi, terrazzi e cortili con la loro Pasquetta, abbiamo pensato di vivere insieme anche la Festa della Liberazione.

Come? Nel modo che più ci riesce meglio, attraverso i social e tutti i nostri canali. Invitiamo tutti i nostri lettori a mandarci un video, in cui voi sarete i protagonisti che si ‘sostituiranno’ alla voce dei partigiani o dei protagonisti della “Casa di carta“. Speriamo che ognuno di voi accolga il nostro invito a cantare, magari in compagnia di genitori o coinquilini per poi mostrare alla città il risultato.

Una volta ricevute le vostre clip produrremo un video di Bella ciao cantata dai reggini si tempi del Covid-19.

COME PRODURRE E INVIARE IL VIDEO

Per ottenere il massimo risultato da questa iniziativa vi chiediamo di seguire qualche piccolo accorgimento. Vi assicuriamo che il prodotto finale vi strapperà più di un sorriso.

1. Registrate il vostro video in ORIZZONTALE (sbloccate la modalità rotazione)

Registrate il vostro video in (sbloccate la modalità rotazione) 2. Per cantare la vostra ‘ Bella ciao ‘ registrate la vostra voce utilizzando questa base: CLICCA QUI

Per cantare la vostra ‘ ‘ registrate la vostra voce utilizzando questa base: CLICCA QUI 3. Assicuratevi di inserire le cuffie nel vostro telefono in modo da isolare il rumore esterno.

Non vi preoccupate di essere stonati, l’obiettivo non è raggiungere Sanremo ma semplicemente divertirci e ricordare. Una volta raccolte le vostre clip pubblicheremo il video della canzone.

Inviateci i vostri video sulla nostra pagina Facebook, Instagram, alla mail redazione@citynow.it e, se volete, taggateci anche nelle vostre stories di ‘prova’.

