Bellacomeunfilm, il contest che racconta la Calabria in forma di minivideo e foto

E’ partita il 24 luglio Calabria#bellacomeunfilm, il contest che per il secondo anno successivo propone di raccontare la Calabria- attraverso impressioni, emozioni, appunti e note di vita – in forma di minivideo e foto, catturati da quanti (calabresi residenti, calabresi temporanei, viaggiatori, turisti, semplici osservatori) la vivranno o semplicemente la attraverseranno durante questa estate.

Forte del successo della prima edizione, che ha visto postati oltre 800 tra foto e video, si rilancia dunque l’hashtag su instagram #bellacomeunfilm per raccogliere i minivideo (di max30 secondi) con la Calabria protagonista, da girare e postare secondo le modalità definite nel regolamento per la partecipazione, scaricabile da bellacomeunfilm.calabria.it.

Questa seconda edizione – a cura dell’associazione Calabresi Creativi insieme a Presta-lab, Associazione Meme, Altrama srl, Interazioni Creative, Efferre comunicazione, Touring Club Italiano con il patrocinio ed il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission – arricchisce la sua formula volendo sperimentare un vero e proprio dispositivo di produzione di comunicazione turistica e territoriale sulla rete, collettivo e partecipato.

Sono infatti previste due fasi distinte, ma organicamente collegate tra loro.

La prima che nel periodo 24 luglio – 24 settembre, analogamente a quanto accaduto nell’edizione 2016, sollecita e promuove la produzione di minivideo di max 30”da postare su instagram con l’hashtag #bellacomeunfilm, che saranno sottoposti alla valutazione del pubblico: il video che accumulerà più like su instagram sarà il vincitore dell’edizione.

La seconda, attivata da una nuova e apposita call, in onda dal 1° al 30 settembre, prevede l’iscrizione da parte di video maker, blogger, creativi, pubblicitari, etc. ad una sessione in presenza, un hackathon, finalizzato alla ri-scrittura e al ri-montaggio dei materiali postati e raccolti su instagram nella prima fase del contest. Analogamente alla prima fase, anche questi nuovi video saranno caricati sui canali digitali del progetto e sottoposti alla valutazione del pubblico.

Le nuove videoscritture ottenute saranno utilizzate all’interno dei dispositivi di comunicazione turistica regionale.

In conclusione grande festa, con il racconto di tutta l’esperienza, la presentazione dei risultati, proclamazione dei vincitori e quanto altro nel frattempo maturerà da oggi in poi nel dialogo tra organizzatori, partecipanti, enti patrocinanti, istituzioni, associazioni e imprese.