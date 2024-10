“Bello di Papà”, al Teatro Cilea la commedia con Biagio Izzo

“Bello di Papà” con Biagio Izzo è il penultimo appuntamento della rassegna LE MASCHERE E I VOLTI in programma presso il Teatro Cilea di Reggio Calabria organizzato da ABC Produzioni in collaborazione con Polis Cultura, Comune di Reggio Calabria e Consiglio Regionale della Calabria. Lo spettacolo andrà in scena il 28 marzo, ore 21:00.

“Bello di papà è una commedia del 2006. Credo che l’idea – spiega Vincenzo Salemme (autore e regista dell’opera) – mi sia venuta quando in tutto il mondo occidentale arrivavano i primi segnali della crisi economica che ancora oggi fatichiamo a superare. Dico forse perché col senno del poi mi sembra che Antonio Mecca, il dentista protagonista della commedia, possa rappresentare, ovviamente in versione decisamente comica, il travaglio sociale, economico, psicologico di una gran parte della cosiddetta generazione dei cinquantenni, che dall’inizio di questo millennio viene messa in discussione ogni volta che la politica si deve occupare delle programmazioni finanziarie. Antonio ha paura delle novità, ha paura di essere fregato: è forse per questo che non si è mai sposato e che adesso sta con Marina, che gli piace da morire, ma che teme come un ingombrante invasore. Marina vorrebbe dei figli ma Antonio teme i figli, perché i bambini sono di un egoismo assoluto e lui, egoista per paura, questo non può accettarlo. Da questo paradosso nasce l’idea di questa commedia: un uomo che non vuole avere figli costretto a ricevere in casa un coetaneo che ha bisogno di ritornare ad essere un figlio.”

Nel paradosso di questo scontro generazionale tra due uomini della stessa età si nasconde un finto problema che farà riflettere e divertire allo stesso tempo.