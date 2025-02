Reggio, il CONI premia il dottor Calafiore per 48 anni di servizio nello sport

Si è svolta questo pomeriggio, nell’aula magna “A. Quistelli” dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, la cerimonia di consegna delle Benemerenze del CONI, un prestigioso riconoscimento per personalità che si sono distinte nel mondo dello sport.

Il premio al dottor Gianni Calafiore

Alla presenza del presidente del CONI, Avv. Giovanni Malagò, è stato premiato il dottor Gianni Calafiore, medico sociale della Redel Reggio Calabria, per il suo instancabile contributo in qualità di responsabile dello staff sanitario neroarancio.

Calafiore ricopre questo incarico da ben 48 anni, offrendo competenza, professionalità e dedizione alla squadra e agli atleti della Viola Reggio Calabria. Un impegno che lo ha reso una figura di riferimento nel mondo dello sport reggino.

Un riconoscimento meritato

L’assegnazione della Benemerenza del CONI al dottor Gianni Calafiore rappresenta un tributo alla sua lunga carriera al servizio della salute degli sportivi. Questo premio sottolinea il valore del lavoro svolto dietro le quinte, essenziale per il benessere e la performance degli atleti.

A Gianni Calafiore vanno le più sentite felicitazioni e i complimenti per questa onorificenza meritatissima che premia anni di dedizione e passione per lo sport e per la Viola Reggio Calabria.