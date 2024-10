Benevento, Jureskin: ‘Niente di grave. Veramente coraggiosi, i pugni e poi scappano…’

Roko Jureskin, centrocampista del Benevento, vittima di un episodio decisamente spiacevole, ha pubblicato su Instagram un post rispetto all’accaduto ed ai tantissimi messaggi ricevuti: “Volevo solo darvi un rapido aggiornamento e farvi sapere che sto bene dopo questo incidente accaduto due giorni fa, apprezzo tutti i messaggi di preoccupazione e amore. Per fortuna non è successo niente di grave, non dei coraggiosi a prendere a pugni qualcuno e scappare, sui giornali hanno un pò esagerato, chi mi conosce sa che questo genere di cose non può scuotermi… Adesso passiamo alle cose più importanti e concentrarsi sulla prossima partita davanti a noi”.

Leggi anche