Verso Benevento-Reggina: tre assenze pesanti per Agostinelli ed un rientro

C’è grande attesa per la sfida di sabato pomeriggio tra il Benevento e la Reggina. Stai d’animo totalmente differenti tra le due squadre con i padroni di casa ultimi in classifica, con il quarto tecnico stagionale in panchina e la forte contestazione da parte dei tifosi. Gli amaranto, dopo il periodo buio, hanno rialzato la testa con due vittorie consecutive ed un morale finalmente ritrovato, anche se mister Inzaghi si trova ancora alle prese con diversi infortuni e qualche calciatore non al meglio della condizione. Agostinelli, invece, secondo quanto riporta Il Sannio Quotidiano, dovrebbe rinunciare a tre senatori fermi ai box, Letizia, Schiattarella e Acampora, mentre ritrova Viviani in mezzo al campo dopo la squalifica e lancia Glik titolare, dopo le polemiche della scorsa settimana quando l’ex tecnico Stellone ha deciso di mandarlo in panchina.

