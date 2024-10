Reggina: a Benevento per la vittoria e per entrare nella storia

Sei giornate alla conclusione per provare a realizzare il sogno, così come lo definisce mister Inzaghi. Le due vittorie consecutive hanno riportato in casa Reggina entusiasmo e quella serenità che sembrava essersi definitivamente smarrita. Quinto posto in classifica e la ferma volontà di dare seguito a questo momento per rimanere all’interno della griglia play off. A Benevento contro una compagine in enorme difficoltà, ultima in classifica ma fortemente motivata a cambiare registro, la squadra amaranto, insieme all’obiettivo dei tre punti, tenterà di entrare nella storia. Come? Raggiungendo l’ottavo colpo esterno dopo Ferrara, Pisa, Venezia, Brescia, Como, Ascoli e Perugia che rappresenterebbe il record assoluto di vittorie fuori casa della Reggina in Serie B, rispetto alle 25 partecipazioni al torneo cadetto.

Leggi anche