Amichevole Benevento-Reggina: la probabile formazione amaranto

Guarna e compagni in campo dopo sei mesi

La Reggina torna in campo, finalmente. In attesa dell’esordio in campionato contro la Salernitana, gli amaranto disputano la prima amichevole di questa strana estate causa pandemia. Il test è di quelli che può fornire buone indicazioni a mister Toscano, avendo di fronte la squadra che solo qualche mese addietro ha conquistato la serie A dopo una straordinaria cavalcata ed a suon di record, il Benevento.

Lo scenario, purtroppo con gli spalti vuoti, è il Vigorito e per l’occasione l’allenatore amaranto ha convocato ventidue calciatori. Questa la probabile formazione iniziale:

REGGINA: Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Menez, Denis. All. Toscano