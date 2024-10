Verso Benevento-Reggina: due assenze pesanti ed un dubbio per i giallorossi

Un ciclo terribile di partite per la Reggina, iniziato purtroppo male con la sconfitta in casa contro la Cremonese. Nel giro di una settimana gli amaranto dovranno affrontare nell’ordine il Benevento al Vigorito, turno infrasettimanale al Granillo con il sempre scorbutico Ascoli e poi la trasferta sul campo del fortissimo Lecce. La buona notizia è il rientro dalla squalifica dell’esterno Di Chiara, mentre si registrano problemi in casa Benevento, reduce da tre sconfitte consecutive, per il quasi certo forfait di Foulon costretto ad uscire anzitempo dal campo di Pisa, la squalifica dell’esperto difensore Glik ed il dubbio riguardo le condizioni di Sau.

Leggi anche

L’allenamento del Benevento

I giallorossi hanno iniziato la preparazione alla sfida contro la Reggina all’Antistadio Imbriani. Allenamento mattutino con squadra divisa in due gruppi, i calciatori impegnati domenica a Pisa hanno svolto lavoro intermittente, mentre per gli altri seduta di forza in palestra, navette più conclusioni in porta e esercitazioni 3vs2.