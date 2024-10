Benevento-Reggina: la probabile formazione amaranto. Torna Menez?

Stati d’animo differenti tra le squadre che si affronteranno questo pomeriggio. La Reggina è reduce da due vittorie consecutive che l’hanno rilanciata in zona play out, il Benevento si gioca la partita della vita per tentare disperatamente di uscire almeno dalla retrocessione diretta. Qualche recupero importante per Agostinelli come Viviani, Acampora e Schiattarella, mentre Inzaghi ritrova Hernani dopo la squalifica e Majer a centrocampo. Menez, dopo due giornate in cui non è stato al meglio dovrebbe tornare titolare.

REGGINA: Colombi, Cionek, Camporese, Loiacono; Pierozzi, Fabbian (Majer), Crisetig, Hernani, Di Chiara; Menez, strelec. all. Izaghi