Benevento, i tifosi: ‘La cosa che fa più male è vedere in campo 11 fantasmi che indossano la nostra maglia’

“Dopo l’ennesimo scempio cui abbiamo assistito la scorsa settimana, oggi ci ritroviamo a vivere lo stesso copione che va avanti ormai da inizio stagione. Annata fallimentare che sta portando via un sogno che abbiamo rincorso per 87 anni, l’amarezza è tanta se pensiamo che due stagioni fa eravamo in lotta per una salvezza in A“. Inizia così il comunicato diramato questa mattina sui social dalla Curva Sud, in occasione della sfida delle 14 tra Benevento e Reggina.

“Non stiamo qui per analizzare l’operato tecnico e societario, la cosa che fa più “male” è vedere in campo 11 fantasmi che indossano la nostra maglia e i nostri colori. Oggi continueremo ciò che è stato fatto nel secondo tempo di Benevento-Spal, faremo come sempre quadrato nel centro Curva ma non esporremo alcun vessillo dei nostri gruppi e non porteremo nessuna bandiera, ma un unico striscione posizionato in balaustra al centro della curva. Durante i 90 minuti faremo cori contro la squadra. Invitiamo tutti ad unirvi a noi evitando iniziative personali e seguendo le indicazioni dei lancia cori nel rispetto di chi fa sacrifici e ci mette la faccia in queste circostanze“.

fonte: ntr24.tv