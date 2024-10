Benevento, Vigorito: ‘Annullamento dei campionati ci farebbe cadere nel baratro’

La speranza è quella che per la data fissata al momento del 3 di aprile l’emergenza possa essere stata contenuta, altrimenti le conseguenze per la salute del paese saranno ancora più serie e gli scenari per il mondo dello sport estremi. Con la salute da mettere sempre al primo posto, ci si chiede quello che sarà nel caso in cui l’emergenza dovesse proseguire. Sulle colonne del Corriere dello Sport, ha parlato il presidente del Benevento Vigorito, squadra che sta stradominando il campionato di serie B. Le sue dichiarazioni riprese da TMW:

“Ho avuto dei colloqui con l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, oltre che con altri presidenti di Serie A e B. Mi hanno informato dei rumors che stanno circolando sull’ipotesi estrema, cioè che le autorità, non solo sportive, potrebbero annullare i campionati. Naturalmente, come tutti i cittadini italiani, i presidenti e i calciatori si allineano alle decisioni del governo rispetto al bene prioritario della salute. Ma una volta ripristinate le condizioni ottimali bisogna giocare perché l’annullamento del campionato non dico che porterebbe alla scomparsa del calcio ma sicuramente ci farebbe cadere in un baratro dal quale difficilmente ci potremo rialzare”.

