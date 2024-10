Benny Carbone: ‘Toscano e Napoli hanno tutto per arrivare in serie A’

Una lunga intervista sul canale Instagram del giornalista Nicolò Schira, il reggino, ex amaranto e grande campione Benny Carbone, tra i tanti argomenti trattati, ha parlato anche del suo grande rapporto con l’allenatore della Reggina Mimmo Toscano: “Lui e il suo vice Michele Napoli stanno facendo un lavoro incredibile alla Reggina. Sono due miei grandi amici, ma sono obiettivo: hanno dimostrato di essere allenatori vincenti. Hanno vinto ovunque, Cosenza-Terni-Novara e adesso a Reggio. Sono convinto possano fare grandi cose anche in B e hanno tutto per poter allenare pure in Serie A”.

