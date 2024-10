Benvenuta Chiara Sorrenti! Reggio Calabria BIC ringrazia la propria Federazione

Un doveroso ringraziamento va alla FIPIC (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina) ad iniziare dal suo Presidente Fernando Zappile e tutto l’entourage sempre professionale, sensibile e disponibile nell’accogliere e sostenere i nuovi membri della grande famiglia BIC.

Ringraziamo inoltre la dott.ssa Bizzarini per aver seguito il percorso medico e burocratico relativamente alla richiesta di minima disabilità della nostra atleta Chiara Sorrenti, nonché la responsabile FIPIC delle classificazioni e settore medico dott.ssa Michela Giarrusso per la sua quotidiana collaborazione.

Le parole a caldo della protagonista in questione non lasciano dubbi: “Il basket in carrozzina è uno sport meraviglioso, me ne sono innamorata sin da subito. A primo impatto pensi quanto sia difficile gestire la carrozzina, ed il pensiero di non avere ancora la palla da basket tra le mani ti porta a pensare che sia impossibile coordinare il tutto. Ci provi e ci riprovi, ci riesci e cominci a pensare che la carrozzina sia semplicemente un mezzo per divertirti. Chi guarda da fuori questo sport non dovrebbe pensare alla disabilità soffermandosi sullo strumento utilizzato, ma ai gesti tecnici, alla grinta e forza che ci mettiamo e soprattutto alla gioia che proviamo mentre giochiamo, ed è per questo che invito tutti i ragazzi e le ragazze, che come me non possono praticare sport in piedi, a non pensarci due volte prima di avvicinarsi al basket in carrozzina“.

Infine anche Chiara si associa ai ringraziamenti della propria società: “Vorrei ringraziare il Presidente Zappile che da subito si è reso disponibile a sostenermi in questo mio nuovo percorso si sportivo, ma soprattutto di vita. Sabato 24 febbraio alle ore 18:00 invito tutti al Palacalafiore per sostenere il nostro gruppo. Abbiamo bisogno del sostegno del nostro pubblico”.

Reggio Calabria Basket in Carrozzina