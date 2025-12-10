‘Benvenuti in casa Esposito’, in arrivo al Teatro Gentile la straordinaria coppia di artisti

Dopo la straordinaria ed emozionante serata vissuta dal pubblico che ha gremito il teatro, incantato dalla narrazione profonda e toccante di Roberto Saviano, è tutto pronto per il nuovo appuntamento in Cartellone della XXII Stagione Teatrale.

Venerdì 12 dicembre il Teatro Gentile di Cittanova ospiterà due grandi artisti della tradizione teatrale napoletana: Giovanni Esposito e Nunzia Schiano. I due, assieme ad una Compagnia di bravissimi attori, porteranno in scena la divertente commedia “Benvenuti in casa Esposito”, con la regia di Alessandro Siani.

In questa occasione, per il secondo degli appuntamenti di “Teatro Gourmet”, grazie alla proficua collaborazione tra l’associazione Kalomena e alcune aziende del territorio, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze produttive locali, prima dell’inizio dello spettacolo è prevista una degustazione dei prodotti dolciari offerti dall’”Antica Pasticceria Lombardi” di Polistena.

LA COMMEDIA

Nessuno ha imposto a Tonino Esposito di fare il delinquente. Eppure, lui vuole farlo a tutti i costi, anche se è sfigato e imbranato. Perché vuole mostrarsi forte agli occhi di tutti. E perché è ossessionato dal ricordo del padre Gennaro, che prima di essere ucciso è stato un boss potente e riverito nel rione Sanità, a Napoli. Così Tonino, tra incubi e imbranataggini, resta coinvolto in una serie di tragicomiche disavventure che lo portano a scontrarsi con i familiari, con le spietate leggi della criminalità e con il capoclan Pietro De Luca detto ’o Tarramoto, che ha preso il posto del padre. E quando non ce la fa più, quando tutto e tutti si accaniscono contro di lui, va nell’antico Cimitero delle Fontanelle a conversare con un teschio che secondo la leggenda è appartenuto a un Capitano spagnolo.

Nel tentativo di riportarlo sulla strada dell’onestà, la capuzzella del Capitano si trasforma in un fantasma e si trasferisce a casa di Tonino. Dalla comica “collaborazione” tra i due nascono episodi esilaranti, che trovano il loro culmine nel periodo in cui Tonino, dopo aver messo nei guai ’o Tarramoto, viene messo agli arresti domiciliari dal capoclan e cade in depressione.

Intorno a Tonino, al Capitano e a De Luca si muovono altri personaggi memorabili: Patrizia, moglie di Tonino, donna procace e autoritaria; Gaetano e Assunta, genitori di Patrizia, che si strapazzano di continuo; Manuela, vedova del boss Gennaro, donna dai nobili sentimenti; Tina, giovane figlia di Tonino e Patrizia, che combatte la condotta illegale del padre. In casa Esposito non manca una presenza animalesca: Sansone, un’iguana del genere meditans, che fa da contrappunto a tutti i divertenti momenti della commedia.

La commedia è un insieme di dialoghi irresistibili, colpi di scena e messaggi di grande valore etico, riporta gli aspetti più cafoni e ridicoli della criminalità, rispolvera la grande tradizione comica napoletana e fa ridere e riflettere. Un modo nuovo di raccontare e denunciare la malavita, perfettamente in linea con i contenuti del romanzo bestseller “Benvenuti in casa Esposito”, che è stato un vero e proprio caso letterario. Un libro che ha scalato le classifiche grazie al passaparola e all’entusiasmo di migliaia lettori in tutta Italia e che è stato adottato da scuole, istituzioni pubbliche, associazioni antimafia, comitati civici, gruppi che si battono per la Legalità.

