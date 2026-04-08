Solidarietà al presidente Di Mauro: l’Acireale ringrazia Matachione e Ballarino

Dopo l’atto intimidatorio nei confronti del presidente dell’Acireale Di Mauro, sono arrivati gli attestati di solidarietà da parte di diverse società. Così la società granata ha inteso pubblicare un post di ringraziamento, in particolare verso due presidenti:

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Il comunicato

“La SSD Città di Acireale 1946 ringrazia il Savoia 1908 FC, la Reggina 1914, l’Enna Calcio e la Nissa F.C., e i presidenti Matacchione e Ballarino, per la solidarietà pubblicamente e privatamente manifestata al Presidente Giovanni Di Mauro.