Reggina: la situazione disciplinare in casa amaranto

Cinque giornate alla fine del campionato con mister Torrisi che sembra aver scelto un gruppo ben definito di calciatori per completare la stagione, dopo la pesante e beffarda sconfitta interna contro l’Acireale. Due sono state le partite disputate in seguito a quella battuta d’arresto con lo stesso undici iniziale e identici gli uomini portati in panchina.

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Dopo la sosta forzata che ha visto la Reggina riposare per l’incontro rinviato con l’Enna, adesso si giocheranno tre partite in sette giorni a partire dalla sfida con il Gela in programma domenica 12 aprile. Tre giocatori sono in diffida e quindi a rischio squalifica: Domenico Girasole, Laaribi e Distratto, mentre per Rosario Girasole otto i cartellini gialli accumulati. Massima attenzione.