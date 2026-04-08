Reggina: la situazione disciplinare in casa amaranto
Tre giocatori a rischio e Rosario Girasole all'ottavo giallo
08 Aprile 2026 - 11:23 | Redazione
Cinque giornate alla fine del campionato con mister Torrisi che sembra aver scelto un gruppo ben definito di calciatori per completare la stagione, dopo la pesante e beffarda sconfitta interna contro l’Acireale. Due sono state le partite disputate in seguito a quella battuta d’arresto con lo stesso undici iniziale e identici gli uomini portati in panchina.
Dopo la sosta forzata che ha visto la Reggina riposare per l’incontro rinviato con l’Enna, adesso si giocheranno tre partite in sette giorni a partire dalla sfida con il Gela in programma domenica 12 aprile. Tre giocatori sono in diffida e quindi a rischio squalifica: Domenico Girasole, Laaribi e Distratto, mentre per Rosario Girasole otto i cartellini gialli accumulati. Massima attenzione.