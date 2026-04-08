Gela-Reggina: deciso dove si gioca. E non potranno esserci i tifosi amaranto

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile cambio di campo per la partita Gela-Reggina con destinazione Licata. Un intervento deciso del Ds Aurelio Lo Bianco a Nova TV Italia, ha escluso questo tipo di ipotesi per volontà del massimo dirigente del Gela che intende disputare il match regolarmente allo stadio Presti aggiungendo: “Il presidente ha manifestato l’intenzione di giocare sul nostro campo, abbiamo provato a spostarla a Licata. Sicuramente non potremo ricevere i tifosi della Reggina visto che la tribuna é chiusa“.

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