Elezioni, tutti i comuni del reggino che andranno al voto a maggio

Un passaggio importante per il territorio reggino, che coinvolgerà centri grandi e piccoli, dalla città capoluogo fino ai borghi dell’entroterra e dell’area jonica e tirrenica

Non solo Reggio Calabria: saranno 21 i Comuni della Città metropolitana interessati dalla prossima tornata elettorale del 24 e 25 maggio. Un passaggio importante per il territorio reggino, che coinvolgerà centri grandi e piccoli, dalla città capoluogo fino ai borghi dell’entroterra e dell’area jonica e tirrenica.

Nell’elenco dei Comuni chiamati alle urne, insieme a Reggio Calabria, ad altri centri rilevanti come Palmi, Taurianova, Cinquefrondi e Montebello Jonico.

Ecco il quadro completo dei 21 Comuni della Città metropolitana di Reggio Calabria che andranno al voto.

L’appuntamento con le urne riguarderà complessivamente Anoia, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Casignana, Cinquefrondi, Condofuri, Fiumara, Giffone, Maropati, Melicuccà, Molochio, Montebello Jonico, Palmi, Pazzano, Platì, Reggio Calabria, Roccaforte del Greco, Samo, San Roberto, Santo Stefano in Aspromonte e Taurianova.



Si tratta dunque di una tornata elettorale molto ampia per la Città metropolitana di Reggio Calabria, con un numero significativo di amministrazioni chiamate a rinnovarsi.